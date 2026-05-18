Христо Бонев: Колективът в Локомотив Пловдив е нещо, което не сме виждали в България

Христо Бонев смята, че здравият колектив и добрата връзка на играчите с Душан Косич могат да изведат Локомотив Пловдив до нова Купа на България. Легендата на „черно-белите“ изрази това мнение преди финала срещу ЦСКА тази сряда, който ще се изиграе на Националния стадион „Васил Левски“.

Пред БНТ бившият футболист си пожела да посрещне пловдивчани със спечеления трофей.

„Имаме футболисти, които като колектив са нещо, което не сме виждали досега в България. Нямаме големи имена, както в ЦСКА, Левски и Лудогорец, които имат играчи от европейска и световна класа. Ние сме по-скромни, но решат ли да играят нашите футболисти и нашият треньор, към който изпитваме възхищение, намери най-доброто тактическо решение срещу ЦСКА, няма да се учудя, ако трябва да изляза на магистралата да ги посрещна с купата. Никога не съм правил предложение, тъй като направя ли го някой път, става точно обратното“, коментира Бонев.

