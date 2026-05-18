Дюкенс Назон повежда атаката на Хаити на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Бившият футболист на ЦСКА, който в момента защитава цветовете на иранския Естеглал, разказа за ужаса, който е преживял по време на атаките в Техеран.

Хаитянинът е бил на борда самолета и е трябвало да лети за Париж, за да уреди своята виза за Мондиал 2026, когато било съобщено, че въздушното пространство над страната е затворено и войната в Близкия изток е започнала.

„Успях да се събера и да вляза в режим на оцеляване. Пътувах над 20 часа с кола, а много близо до мен падаха ракети, но минах границата с Азербайджан. Оттам излетях за Франция и вече всичко е зад гърба ми“, спомня си той.

Нападателят се надява да вкара поне един гол за своята страна на Мондиала, където тя ще бъде в група с Бразилия, Мароко и Шотландия. Играчът е голмайстор №1 за Хаити с 44 попадения.

„Искам да вкарам гол на световно. Това е моята цел, но дори и да не го направя, искам моят отбор да се представи на ниво, да стигнем възможно най-далече и да покажем на света какво сме способни“, заяви Назон.

