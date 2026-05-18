Адриан Юриев се оттегли от Пирин Благоевград

Бизнесменът Адриан Юриев се оттегли като собственик на втородивизионния Пирин Благоевград, съобщи самият той в изявление на профила на клуба във Фейсбук.

"Уважаеми привърженици на Пирин, уважаеми жители на Благоевград,

Днес искам открито и с уважение да обявя, че се оттеглям като собственик на ПФК Пирин Благоевград", се казва в изявлението на Юриев.

"Влязох в клуба в един от най-трудните моменти в неговата история – момент на сериозни организационни, финансови и спортно-технически проблеми. Поех отговорност не защото беше лесно, а защото вярвах, че Пирин заслужава шанс. Знаех, че предизвикателствата са много, но вярвах, че с работа, ясни решения и подкрепа може да бъде направена първата крачка към стабилизация.

През този период заедно с хората около клуба направихме всичко възможно да преодолеем натрупаните проблеми в и около отбора. Въпреки трудностите, напрежението и ограниченията, успяхме да запазим Пирин, да стабилизираме процесите и най-важното – да дадем на клуба шанс оттук нататък да тръгне нагоре.

Беше направена нова селекция в изключително кратки срокове, отборът беше съхранен в труден момент, осигурена беше нормална организация за тренировъчен и състезателен процес, водени бяха разговори с институции, партньори, спонсори и хора, които могат да помогнат за бъдещето на клуба. Работихме за подобряване на имиджа на Пирин, за по-силно присъствие в медийното пространство, за по-добра комуникация с феновете и за връщане на усещането, че този клуб има бъдеще.

Пирин не е просто футболен отбор. Пирин е символ на Благоевград, на поколения футболисти, треньори, деца, семейства и привърженици. Затова всяко решение, което съм взимал, е било с мисъл за това клубът да оцелее, да продължи и да има възможност отново да се развива.



Най-важното за мен е, че в този труден период Пирин беше спасен. Отборът запази мястото си, запази своята идентичност и получи възможност за ново начало.

Искам искрено да благодаря на всички, които бяха до клуба – футболистите, треньорите, служителите, партньорите, феновете и хората, които помогнаха в труден момент. Благодаря и на тези, които критикуваха градивно, защото Пирин има нужда от будна и активна общност.

Надявам се новите собственици да получат подкрепата на обществото, на бизнеса, на институциите и на феновете. Защото истината е една – без обединение около Пирин, клубът ще продължи да страда. Никой собственик сам не може да изгради силен клуб, ако зад него не стои градът, общността и хората, които обичат отбора.

Пожелавам на новите собственици успех, мъдрост и сили да продължат започнатото. Пожелавам на Пирин стабилност, развитие и завръщане там, където този клуб заслужава да бъде.

Тръгвам си с ясното съзнание, че направих всичко по силите си в един изключително труден момент. Пирин беше изправен пред сериозни изпитания, но успя да ги преодолее. Оттук нататък най-важното е клубът да бъде подкрепен, защитен и развиван с отговорност.

Пирин е повече от клуб.

Пирин е кауза.

Пирин е Благоевград.

С уважение, Адриан Юриев"