Илия Груев получи престижна награда в Англия

Отличието „Шампион на общността“ се присъжда за принос и ангажираност с благотворителни и социални каузи в местната общност.

Илия Груев,
Българският национал и футболист на Лийдс Юнайтед Илия Груев бе удостоен с престижната награда „Шампион на общността“, връчвана от Асоциацията на професионалните футболисти в Англия. Отличието се присъжда за изключителен принос и активна ангажираност с благотворителни и социални каузи в местната общност.

Груев изрази своята емоция и благодарност с трогателно послание в социалните мрежи.

„За мен е невероятна чест да получа наградата Шампион на общността от Асоциацията на професионалните футболисти. Когато се присъединих към Лийдс Юнайтед, бързо осъзнах, че този клуб е едно голямо семейство, дълбоко вкоренено в една изключително страстна общност. Възможността да се запозная с толкова много невероятни хора в града е изключително удовлетворяваща за мен“, написа той в публикация в социалната мрежа "Инстаграм".

Халфът подчерта, че футболистите имат дълг към хората, които ги подкрепят, и затова трябва да бъдат за пример извън терена.

„Като футболисти ние сме в привилегирована позиция и наша отговорност е да отвърнем със същото на тези, които ни подкрепят във всичко. На тази награда може да стои моето име, но тя наистина принадлежи на хората, на доброволците и на всички, които неуморно работят, за да направят Лийдс едно по-добро място“, допълни българинът.

В края на обръщението си Илия Груев благодари на асоциацията, на своя клуб и на феновете за топлото посрещане от първия му ден в отбора, завършвайки с емблематичния девиз на Лийдс: „Продължаваме да маршируваме заедно!“

