БФС подкрепи „Мача на надеждата“ на Стилиян Петров

Българският футболен съюз (БФС) подкрепи благотворителния „Мач на надеждата“, организиран от Стилиян Петров, като закупи 500 билета за събитието и ги предостави на футболни школи от Бургас и региона, съобщиха от централата в Бояна.

Двубоят ще се проведе на 6 юни на Стадион „Лазур“, а събраните средства ще бъдат насочени към лечението на бившите национални състезатели и селекционери на България Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и други хора, борещи се с онкологични заболявания.

Ръководството на БФС приема подкрепата на подобни инициативи като важна част от социалната роля на футбола – да обединява, да вдъхновява и да дава пример на младите поколения. В същото време чрез предоставените билети деца от различни футболни академии и школи ще имат шанса да се срещнат отблизо със свои идоли, да усетят атмосферата на голям футболен празник и да станат част от кауза, която носи надежда и подкрепа.

Българският футболен съюз отправя и специален призив към цялото футболно семейство – клубове, школи, треньори, футболисти и привърженици - да подкрепят „Мача на надеждата“ и да бъдат част от една кауза, която показва истинската сила на футбола.

Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Теодор Салпаров, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли и Били Уингроув са част от списъка със знакови български и чуждестранни играчи, които ще излязат на терена в Бургас пет дни преди началото на Световното първенство по футбол в САЩ.