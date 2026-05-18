Хари Кейн иска нов договор с Байерн Мюнхен, но при едно условие

Хари Кейн е готов да обвърже дългосрочно бъдещето си с Байерн Мюнхен, но поставя сериозно финансово условие за новия си договор, съобщава германското издание Kicker.

Според информацията капитанът на Англия иска удължаване на контракта си, но при възнаграждение, равняващо се на това на съотборника му Джамал Мусиала.

Преговорите между двете страни вече навлизат в по-интензивна фаза, като се твърди, че Хари Кейн не е склонен да приеме по-ниска заплата, особено на фона на сериозния интерес към него от клубове в Саудитска професионална лига. Според публикациите нападателят би могъл да получава значително по-високо възнаграждение в Близкия изток.

Въпреки финансовите детайли, в Байерн Мюнхен остават уверени, че ще бъде постигнато споразумение с голмайстора.

Настоящият договор на англичанина включва клауза за освобождаване, която според медиите е можела да бъде активирана още това лято. Вместо това обаче Хари Кейн предпочита да остане в Мюнхен и е склонен да подпише нов контракт до лятото на 2030 година, когато ще бъде почти на 37 години.