Усман Дембеле се контузи дни преди финала в Шампионската лига

Усман Дембеле получи травма в последния кръг на Лига 1 при загубата на Пари Сен Жермен с 1:2 като гост на Париж ФК.

Шампионите вече бяха си осигурили титлата, но неприятната новина за тима дойде в 27-ата минута, когато Усман Дембеле напусна терена с контузия и беше заменен, което поставя под въпрос участието му във финала на Шампионска лига срещу Арсенал на 30 май в Будапеща.

Според първоначалните информации смяната е била по-скоро превантивна, но въпреки това ситуацията буди притеснение в лагера на парижани преди ключовия сблъсък с тима на Микел Артета.

Усман Дембеле, който беше избран за Играч на сезона във Франция за втори пореден път, има 18 гола и 11 асистенции във всички турнири през кампанията за Пари Сен Жермен.