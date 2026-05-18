DARA донесе кристалния микрофон от "Евровизия 2026" в България - посрещнаха я стотици фенове и приятели

Барселона с домакински рекорд в Ла Лига

Срещата беше специална и за Роберт Левандовски, който изигра последния си домакински мач с екипа на Барселона.

Барселона - Роберт Левандовски, Ламин Ямал
Снимка: БТА
Барселона приключва сезона в Ла Лига с впечатляващ домакински рекорд, след като победи Бетис с 3:1 в мач от 37-ия кръг. Така каталунците записаха пълен актив на „Ноу Камп“ през кампанията и вече имат 94 точки на върха в класирането. Гостите остават пети с 57 точки.

Главна фигура за успеха беше Рафиня, който реализира две попадения – в 28-ата и 62-ата минута. Бразилецът първо се разписа след отлично изпълнение на пряк свободен удар, а след почивката се възползва от грешка в защитата на Бетис.

Тимът на Ханзи Флик влезе в историята като първия отбор в шампионат с 20 участници, който печели всичките си 19 домакински срещи през сезона.

Иско върна интригата с точно изпълнена дузпа в 69-ата минута, но само пет минути по-късно Жоао Кансело възстанови преднината от два гола с красиво попадение за крайното 3:1.

Срещата беше специална и за Роберт Левандовски, който изигра последния си домакински мач с екипа на Барселона. Полският нападател изведе отбора като капитан и бе изпратен емоционално от феновете на „Ноу Камп“.

37-годишният голмайстор, който пристигна от Байерн Мюнхен през 2022 година и отбеляза 119 гола за каталунците, бе аплодиран бурно след смяната си в края на двубоя. След последния съдийски сигнал съотборниците му го хвърляха във въздуха и му устроиха почетен шпалир.

„Беше чест да играя за този клуб. Изживяхме невероятни моменти през тези четири години и съм горд с всичко, което постигнахме заедно. Напускам, но Барселона завинаги ще остане в сърцето ми“, заяви Левандовски пред феновете.

#Ла Лига 2025/26 #Роберт Левандовскки #Барселона

