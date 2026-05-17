Феновете на Байерн отпразнуваха титлата на Германия пред кметството в Мюнхен

Хиляди фенове на Байерн Мюнхен се събраха пред кметството на германския град, за да отпразнуват титлата в Бундеслигата заедно с отбора.

Площадът в центъра на Мюнхен се превърна в море от червено и бяло, когато футболисти, треньори и други служители на клуба се появиха на балкона на сградата, за да покажат трофея, пеейки песни в чест на баварците заедно с привържениците.

"Няма нищо по-хубаво от това да празнуваш с най-добрите фенове на света! Горд съм, това наистина стопля сърцето ми", заяви президентът Херберт Хайнер.

Байерн спечели шампионския трофей в първенството на Германия много преди последния мач срещу Кьолн в събота, спечели с разгромното 5:1 в събота. На 23 май за Байерн предстои финал в турнира за купата на страната срещу Щутгарт. Байерн стигна до мача за отличието за първи път от 2020 година, когато също спечели купата.