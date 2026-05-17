Уест Хем се запъти към Чемпиъншип след тежка загуба от Нюкасъл

Нюкасъл победи Уест Хем с 3:1 в мач от 37-ия кръг на Висшата лига. "Чуковете" остават в зоната на изпадащите и спасението изглежда все по-невероятно.

"Свраките" откриха резултата на стадион "Сейнт Джеймсис Парк" в Нюкасъл след четвърт час игра. Ник Волтемаде засече от въздуха подаване в наказателното поле на Харви Барнс.

Само четири минути по-късно възпитаниците на Еди Хау удвоиха преднината си. Джейкъб Рамзи изведе Уилям Осула сам срещу вратаря и нападателят не сгреши.

През второто полувреме датчанинът удвои головата си сметка. Осула се разписа с удар от движение от вътрешността на пеналтерията, след пас на резервата Джо Уилък.

"Чуковете" намалиха изоставането си в 69-ата минута. Появилият се от резервната скамейка още през първото полувреме Валентин Кастеянос оформи крайният резултат с шут от воле извън наказателното поле. За попадението асистира вратарят Мадс Хермансен. Подобно на първото полувреме, между двата гола през втората част отново имаше 4 минути разлика.

Голмайсторът на лондончани можеше да върне гостите в мача, но в 78-ата минута стреля в напречната греда.

Нюкасъл се изкачи до 11-ото място в класирането с актив от 49 точки. Уест Хем остава на 18-ата позиция в подреждането с 36 пункта.