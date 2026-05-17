Лукас Петков помогна за класирането на Елверсбер в Бундеслигата

Българският национал Лукас Петков ще играе в Бундеслигата през следващия сезон. Неговият Елверсбер си спечели промоция за елита на Германия след успех с 3:0 над Пройсен Мюнстер в последния 34-и кръг на Втора Бундеслига.

„Елфите“ събраха 62 точки на втората позиция, като с толкова завърши и третият Падерборн, отиващ на бараж, но головата разлика бе в полза на Петков и компания. От седмици е ясно, че другият нов член на елита ще бъде Шалке 04.

Лукас Петков изигра 88 минути в ключовия за промоцията мач. Още в 11-ата минута Бамбасе Конте изведе „елфите“ напред в резултата. Четири след това Давид Мокуа. Именно Мокуа оформи крайното 3:0 за Елверсберг в 66-ата минута.

Петков ще е първият българин в Бундеслигата от 2023 година насам, когато Илия Груев смени Вердер Бремен с Лийдс. Лукас бе с огромен принос за промоцията, отбелязвайки 13 гола и асистирайки за шест през сезона.