Фиорентина изхвърли Ювентус от Шампионската лига

"Старата госпожа" изигра един от най-слабите си двубои през сезона.

Ювентус претърпя болезнено поражение с 0:2 у дома от Фиорентина в двубой от 37-ия кръг на Серия А и сериозно намали шансовете си за участие в Шампионска лига през следващия сезон.

Попаденията за „виолетовите“ реализираха Шер Ндур през първото полувреме и Роландо Мандрагора след почивката. Тимът от Торино изигра един от най-слабите си мачове за сезона и бе изпратен с освирквания от собствените фенове.

Голямо разочарование за домакините отново се оказа представянето на вратаря Микеле Ди Грегорио, който допусна лек удар да се превърне в гол при откриващото попадение.

Първата опасност дойде в 15-ата минута, когато Консейсао проби в наказателното поле, но ударът му бе блокиран. Малко по-късно Мануел Локатели също опита късмета си, но Давид де Хеа се намеси спокойно.

В 34-ата минута Фиорентина поведе след добра комбинация, при която Манор Соломон подаде към Ндур, а младият халф се разписа с удар по земя в близкия ъгъл.

След почивката Лучано Спалети реагира с промени, като Жереми Бога се появи в игра и внесе известна острота в атаката. Въпреки това домакините продължиха да срещат сериозни трудности срещу отлично организираната защита на гостите и вдъхновените изяви на Де Хеа.

„Бианконерите“ стигнаха до отменени попадения на Уестън Маккени и Душан Влахович, но така и не успяха да върнат интригата.

В 83-ата минута бившият играч на Юве Роландо Мандрагора сложи точка на спора с впечатляващ далечен удар, който не остави шансове на Ди Грегорио.

След поражението Ювентус се смъкна до шестото място в класирането и вече е изправен пред сериозна опасност да остане извън Шампионската лига.

