Агентът на Юрген Клоп отрече спекулациите около Реал Мадрид, но не и интереса на Раул

Възможността Юрген Клоп да поеме Реал Мадрид продължава да бъде една от най-коментираните теми около президентските избори в клуба. След като кандидатът за поста Енрике Рикелме обяви, че германският специалист е предпочитаният избор на спортния директор Раул Гонсалес, реакцията на агента на Клоп предизвика нова вълна от дискусии в испанските медии.

Според информация на местни издания, агентът на германеца Марк Косике е изразил недоволство от засиления медиен натиск около темата. От екипа на Рикелме обаче подчертават, че неговите думи не представляват категорично отричане на интереса от страна на Реал Мадрид, а по-скоро нежелание Клоп да бъде въвличан в предизборната кампания.

От кандидатурата на Рикелме твърдят още, че официалното съобщение за евентуални преговори е било внимателно съгласувано между двете страни. Според тях текстът е бил предварително одобрен от представителите на Клоп, като основната цел е била да се уточни, че към момента няма постигнато споразумение, а единствено желание за бъдещи разговори.

В лагера на кандидата за президент са убедени, че при успех на изборите Раул ще проведе среща с Клоп още в началото на следващата седмица, за да представи проекта за развитие на клуба. Според информацията германският специалист гледа с уважение на възможността да работи с фигури като Раул, Икер Касияс, Фернандо Йеро и Висенте дел Боске, които са част от спортната структура, предложена от Рикелме.

Въпреки че към този момент няма индикации за постигната договорка, темата около бъдещето на Клоп остава сред ключовите акценти преди вота за нов президент на Реал Мадрид. Испанските медии припомнят, че в историята на клуба неведнъж публични отричания са били последвани от изненадващи трансфери и назначения.