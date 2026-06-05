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Ламин Ямал обра индивидуалните отличия и стана играч на сезона в Ла Лига

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Спорт
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18-годишната звезда на Барселона изведе каталунците до защита на титлата и заслужи най-престижното индивидуално отличие в испанския шампионат

Ламин Ямал обра индивидуалните отличия и стана играч на сезона в Ла Лига
Снимка: БГНЕС
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Ламин Ямал беше избран за играч на сезона в испанската Ла Лига, обявиха официално от ръководството на първенството. Младият футболист на Барселона получава признанието след впечатляваща кампания, в която помогна на каталунците да защитят шампионската си титла.

Едва 18-годишният офанзивен играч се утвърди като една от водещите фигури в състава на Ханзи Флик и завърши сезона като най-резултатния футболист на Барселона в първенството с 16 гола и 11 асистенции.

Ямал влезе в историята и като първия играч, спечелил наградата за футболист на месеца в Ла Лига три пъти в рамките на един сезон – още едно доказателство за постоянството в представянето му през кампанията.

Междувременно наставникът на Барселона Ханзи Флик също беше отличен, след като получи приза за треньор на сезона.

От клуба не скриха възхищението си от представянето на младия талант.

"Той е истинско главоболие за противниковите защити. Освен огромния си талант, Ламин завърши сезона с 16 гола и 11 асистенции, а никой друг футболист в Ла Лига не е създал толкова положения, довели до попадения“, написаха от Барселона.

Въпреки че пропусна последните шест срещи на каталунците заради контузия в подколянното сухожилие, Ямал остави ярка следа през сезона и заслужено прибави още едно престижно отличие към колекцията си.

Очаква се младата звезда да бъде на разположение на националния отбор на Испания за предстоящото световно първенство, което започва следващата седмица.

#ПФК Барселона #Ламин Ямал

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