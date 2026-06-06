Дейвид Съливан напусна ръководството на Уест Хем с незабавен ефект

Дългогодишният ръководител на Уест Хем Дейвид Съливан се оттегли от поста си на съпредседател на клуба с незабавен ефект, съобщиха официално от лондонския клуб.

77-годишният бизнесмен, който бе част от управата на "чуковете“ повече от 16 години, е напуснал също така бордовете на WH Holding Limited и Уест Хем Юнайтед. Решението му идва след информация за предстоящо публикуване на сериозни исторически обвинения срещу него.

От клуба подчертаха, че въпросните обвинения не са свързани с дейността на Уест Хем или с работата на неговите структури. Чрез свои юридически представители Съливан категорично отрича да е извършвал каквито и да било незаконни действия.

"Г-н Съливан взе решение да се оттегли, за да избегне евентуални сътресения за клуба, докато се занимава с въпроса в личен план“, се казва в официалното изявление на Уест Хем.

След напускането му временният изпълнителен директор Карим Вирани ще продължи да ръководи ежедневната дейност на клуба и ще отчита работата си пред останалите членове на борда.

Новината идва в труден период за Уест Хем, който през миналия месец изпадна от английската Висша лига и през следващия сезон ще се състезава в Чемпиъншип. Оттеглянето на една от ключовите фигури в управлението на клуба поставя допълнителни въпросителни около бъдещето на лондончани в навечерието на важна кампания за завръщане сред елита.