Михайло Мудрик отново има право да играе след края на допинг сагата

Михайло Мудрик може незабавно да се завърне на футболния терен, след като допинг казусът около украинския национал беше окончателно разрешен. Крилото на Челси постигна споразумение с Футболната асоциация на Англия (FA), което му позволява незабавно да възобнови състезателната си дейност.

25-годишният футболист не е играл в официален мач от ноември 2024 година, след като даде положителна проба за забраненото вещество мелдоний по време на извънсъстезателен тест с националния отбор на Украйна.

Първоначално Мудрик получи максимално наказание от четири години, което обжалва пред Спортния арбитражен съд (CAS). Впоследствие обаче страните постигнаха споразумение, с което футболистът призна нарушение на антидопинговите правила и прие санкция, равна на вече изтърпяното наказание.

От Футболната асоциация уточниха, че в пробата е било открито ниско съдържание на мелдоний. Междувременно Световната антидопингова агенция (WADA) е променила техническите си критерии за отчитане на веществото. Според настоящите правила концентрацията, открита в пробата на Мудрик, вече не би довела до положителен резултат, макар промяната да не важи със задна дата.

"Никога съзнателно или умишлено не съм приемал забранено вещество. Благодарен съм, че след най-трудния период в кариерата си отново мога да играя футбол“, заяви украинският национал.

От Челси приветстваха решението и обявиха, че очакват Мудрик да се присъедини към предсезонната подготовка на отбора. Лондончани подчертаха, че през целия процес са подкрепяли футболиста, като същевременно са уважавали антидопинговите процедури и законовите изисквания.

След близо 20 месеца извън терените Мудрик вече може да започне нов етап в кариерата си, като предстои да стане ясно дали ще се завърне в първия състав на Челси, ще бъде преотстъпен или ще потърси ново предизвикателство с постоянен трансфер.







