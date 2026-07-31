БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Втори американски самолет цистерна кацна на летище...
Чете се за: 02:50 мин.
Първият от очакваните до 8 американски самолета цистерни...
Чете се за: 01:10 мин.
Работната група продължава работата по избора на град...
Чете се за: 00:22 мин.
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
Чете се за: 01:22 мин.
ЕК преведе на България близо 900 милиона евро по ПВУ
Чете се за: 03:12 мин.
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена...
Чете се за: 01:45 мин.
Народното събрание определи датата на президентските избори
Чете се за: 01:25 мин.
Пълно разоръжаване: Съветът за мир постигна споразумение...
Чете се за: 02:37 мин.
ЦСКА продължава в квалификациите на Лига Европа след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Михайло Мудрик отново има право да играе след края на допинг сагата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Крилото на Челси постигна споразумение с Футболната асоциация на Англия, а наказанието му беше намалено до вече изтърпения период извън терените

Михайло Мудрик отново има право да играе след края на допинг сагата
Снимка: БТА
Слушай новината

Михайло Мудрик може незабавно да се завърне на футболния терен, след като допинг казусът около украинския национал беше окончателно разрешен. Крилото на Челси постигна споразумение с Футболната асоциация на Англия (FA), което му позволява незабавно да възобнови състезателната си дейност.

25-годишният футболист не е играл в официален мач от ноември 2024 година, след като даде положителна проба за забраненото вещество мелдоний по време на извънсъстезателен тест с националния отбор на Украйна.

Първоначално Мудрик получи максимално наказание от четири години, което обжалва пред Спортния арбитражен съд (CAS). Впоследствие обаче страните постигнаха споразумение, с което футболистът призна нарушение на антидопинговите правила и прие санкция, равна на вече изтърпяното наказание.

От Футболната асоциация уточниха, че в пробата е било открито ниско съдържание на мелдоний. Междувременно Световната антидопингова агенция (WADA) е променила техническите си критерии за отчитане на веществото. Според настоящите правила концентрацията, открита в пробата на Мудрик, вече не би довела до положителен резултат, макар промяната да не важи със задна дата.

"Никога съзнателно или умишлено не съм приемал забранено вещество. Благодарен съм, че след най-трудния период в кариерата си отново мога да играя футбол“, заяви украинският национал.

От Челси приветстваха решението и обявиха, че очакват Мудрик да се присъедини към предсезонната подготовка на отбора. Лондончани подчертаха, че през целия процес са подкрепяли футболиста, като същевременно са уважавали антидопинговите процедури и законовите изисквания.

След близо 20 месеца извън терените Мудрик вече може да започне нов етап в кариерата си, като предстои да стане ясно дали ще се завърне в първия състав на Челси, ще бъде преотстъпен или ще потърси ново предизвикателство с постоянен трансфер.



#Футболната асоциация #ФК Челси #Михайло Мудрик

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Утре е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да поскъпне от 1 август
2
Утре е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да...
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя
3
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир...
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
4
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...
Съдът в Хасково с първо заседание по делото срещу Беляшки
5
Съдът в Хасково с първо заседание по делото срещу Беляшки
Лудогорец се размина с европейски футбол през сезона след равенство с Апоел
6
Лудогорец се размина с европейски футбол през сезона след равенство...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Европейски футбол

Реал Мадрид се разделя временно с Франко Мастантуоно
Реал Мадрид се разделя временно с Франко Мастантуоно
Виктор Монталиани се готви да оспори властта на Джани Инфантино във ФИФА Виктор Монталиани се готви да оспори властта на Джани Инфантино във ФИФА
Чете се за: 01:57 мин.
Паоло Малдини се сбогува с Франко Барези: Как да живеем без теб, капитане? Паоло Малдини се сбогува с Франко Барези: Как да живеем без теб, капитане?
Чете се за: 01:42 мин.
Италия и светът скърбят за Франко Барези Италия и светът скърбят за Франко Барези
Чете се за: 05:25 мин.
Светът загуби Франко Барези Светът загуби Франко Барези
Чете се за: 11:15 мин.
Реал Мадрид даде пет години на младок Реал Мадрид даде пет години на младок
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Втори американски самолет цистерна кацна на летище "Безмер"
Втори американски самолет цистерна кацна на летище "Безмер"
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Първият от очакваните до 8 американски самолета цистерни кацна в базата в "Безмер" Първият от очакваните до 8 американски самолета цистерни кацна в базата в "Безмер"
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Работната група продължава работата по избора на град домакин на "Евровизия" 2027 Работната група продължава работата по избора на град домакин на "Евровизия" 2027
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
ЕК преведе на България близо 900 милиона евро по ПВУ ЕК преведе на България близо 900 милиона евро по ПВУ
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Велислава Петрова: България никога не е била официално част от...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Проверка на ловешката болница разпореди министърът на здравеопазването
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Тъжният Дунав в плен на сушата (СНИМКИ)
Чете се за: 01:27 мин.
Галерия
Кризата с мигранти в Сеута: Българинът Данаил Алеков с разказ за...
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ