Реал Мадрид се разделя временно с Франко Мастантуоно

Франко Мастантуоно е на крачка от това да напусне Реал Мадрид под наем. Аржентинският полузащитник не попадна в групата на „белите“ за третата контрола от лятната подготовка срещу Фиорентина в Австрия, като според испанските медии отсъствието му е свързано с предстоящото му преотстъпване.

От клуба определят решението като очаквано, тъй като се водят финални разговори около бъдещето на 19-годишния футболист.

Мастантуоно трудно успя да се наложи в състава на Реал през миналия сезон. След обещаващо начало той постепенно загуби мястото си сред титулярите и завърши кампанията с по-малко от 1500 игрови минути, три отбелязани гола и една асистенция. Представянето му остана под очакванията, особено след като мадридчани инвестираха над 60 милиона евро за привличането му от Ривър Плейт.

Конкуренцията в състава на Жозе Моуриньо допълнително се засили през това лято. Привличането на Бернардо Силва, както и очакваният трансфер на Диоманде, значително ограничават възможностите на аржентинеца за редовни изяви.

Все още не е ясно къде ще продължи кариерата си Мастантуоно през следващия сезон. Най-сериозен интерес към него има от Италия, където Фиорентина, Рома и Милан следят ситуацията около младия халф. В Англия пък Фулъм също проявява желание да го привлече.

Въпреки появилите се информации за евентуално завръщане в Ривър Плейт, подобен вариант не се разглежда нито от футболиста, нито от Реал Мадрид. Планът на клуба е Мастантуоно да продължи развитието си в европейския футбол, за да натрупа необходимия опит на най-високо ниво.