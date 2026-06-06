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Рафаел Леао отвори вратата към Висшата лига и Ла Лига

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Спорт
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Португалският национал призна, че е готов за ново предизвикателство извън Италия и смята, че английският и испанският футбол биха подхождали по-добре на стила му на игра

Рафаел Леао отвори вратата към Висшата лига и Ла Лига
Снимка: БГНЕС
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Звездата на Милан Рафаел Леао открито загатна за възможна раздяла с италианския клуб през това лято. В интервю за португалската телевизия SportTV крилото призна, че е готов да потърси ново предизвикателство след няколко успешни сезона на „Сан Сиро“, като посочи Висшата лига и Ла Лига като предпочитани дестинации.

"Искам ново предизвикателство извън Серия А. Спечелих два трофея в Италия и вече доста време съм тук. Първенството се развива, но смятам, че за моя стил на игра Висшата лига или Ла Лига биха позволили да покажа още повече от качествата си“, заяви Леао.

26-годишният португалец дори не скри симпатиите си към английския футбол.

"Ако се появи възможност да играя във Висшата лига, бих бил много щастлив. Там са едни от най-добрите футболисти в света и подобна среда извлича максимума от всеки играч“, добави той.

Думите му идват на фона на все по-засилващите се спекулации за бъдещето му. Според информации в Италия ръководството на Милан е готово да изслуша оферти за своята звезда, въпреки че договорът му с клуба е до лятото на 2028 година.

Леао пристигна в Милано от френския Лил през 2019 година и постепенно се превърна в един от водещите играчи на „росонерите“. До момента той има 291 мача за клуба, в които е отбелязал 80 гола и е направил 65 асистенции. С екипа на Милан португалецът спечели титлата в Серия А и Суперкупата на Италия.

Изминалият сезон обаче се оказа разочароващ за гранда от Милано. Отборът пропусна участие в Шампионската лига, а Леао призна, че е играл с физически проблеми в продължение на няколко месеца.

"Беше труден сезон. Играх четири-пет месеца с възпаление в слабините и често на позиция, която не беше най-подходяща за мен. Тактическата система също не ми помагаше. Чувствах, че мога да правя разликата, но начинът, по който играеше отборът, не ми позволяваше да покажа най-доброто от себе си“, коментира още португалският национал.

Към момента интерес към Леао проявяват няколко клуба, като през последните години името му нееднократно беше свързвано с трансфер в английски грандове като Арсенал и Манчестър Юнайтед. Самият футболист обаче предпочита да изчака развитието на ситуацията след края на световното първенство, където ще бъде една от основните фигури в състава на Португалия.

#Рафаел Леао

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