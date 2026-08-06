Борнемут привлече Хуанлу от Севиля с договор за пет сезона

орнемут официално подсили защитата си, след като привлече десния бек Хуанлу от Севиля. 22-годишният испанец подписа петгодишен договор с клуба от Висшата лига, а трансферът е на стойност 9,4 милиона британски лири с възможност сумата да нарасне до 11,1 милиона чрез различни бонуси.

Хуанлу пристига на стадион „Виталити“ след впечатляващ период в Севиля, където записа 109 мача за първия отбор. Освен това той беше част от състава на Испания, спечелил олимпийската титла в Париж през 2024 година.

Испанецът е третото ново попълнение на Борнемут през летния трансферен прозорец след централния защитник Антонио Силва, привлечен от Бенфика, и нападателя Алваро Родригес, дошъл от Елче.

Привличането на Хуанлу идва след отдаването под наем на Алекс Хименес във Фиорентина за един сезон. Според клуба с този трансфер селекцията на мениджъра Марко Розе е почти завършена преди дебютното участие на Борнемут в Лига Европа през новия сезон.