Байер Леверкузен договори аржентински национал

Байер Леверкузен е на финалната права по привличането на защитника на Олимпик Марсилия Факундо Медина, твърди трансферният експерт Фабрицио Романо.

Според информацията германският клуб вече е постигнал договорка с Марсилия за трансфера на 27-годишния аржентинец. Сделката е на стойност 23 милиона евро, като в нея са заложени и допълнителни бонуси в размер на още 2 милиона. Очаква се в следващите дни всички документи да бъдат финализирани.

Медина беше сред основните фигури в състава на Олимпик през сезон 2025/26, като записа 17 мача в Лига 1 и се отчете с една асистенция.

Аржентинският национал взе участие и на Световното първенство през 2026 година, където с представителния тим на страната си достигна до финала и завоюва сребърните медали.