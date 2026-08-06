ПСЖ взе атакуващ халф от Монако за 50 милиона

Шампионът на Европа и Франция Пари Сен Жермен привлече френския атакуващ халф Магнес Аклиуш от Монако. Финансови подробности не бяха разкрити. Френските медии съобщиха, че 24-годишният френски национал е струвал около 50 милиона евро.

Аклиуш дебютира за Монако през 2021 г. и записа 139 мача за клуба от княжеството, отбелязвайки 23 гола.

„Тъй като съм израснал в района на Париж, присъединяването към такъв престижен клуб означава толкова много за мен и семейството ми“, каза Аклиуш в изявление.

„Нямам търпение да облека тази фланелка, да продължа развитието си в този велик клуб и да дам всичко от себе си, за да представя ПСЖ пред нашите фенове“, добави играчът.

Аклиуш помогна на Франция да спечели сребърен медал на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. и беше в състава им на Световното първенство тази година.