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Принц Али: ФИФА изплати забавени бонуси на Йордания дни след критиките към Джани Инфантино

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Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
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Президентът на йорданската футболна федерация твърди, че плащането е дошло осем месеца по-късно и няма да промени позицията му срещу настоящото ръководство на световната централа

Принц Али: ФИФА изплати забавени бонуси на Йордания дни след критиките към Джани Инфантино
Снимка: AP Photo
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Президентът на Футболната асоциация на Йордания принц Али бин Хюсеин заяви, че ФИФА изненадващо е изплатила забавените бонуси на националния отбор за участието му във финала на Арабската купа 2025, само два дни след като той отправи остри критики към президента на световната футболна централа Джани Инфантино.

По думите на принц Али, футболистите и треньорският щаб са получили дължимите премии в четвъртък сутринта, въпреки че средствата е трябвало да бъдат изплатени още през декември миналата година.

"Благодаря на администрацията на ФИФА, че тази сутрин внезапно изплати дължимото на нашите играчи и треньори за участието на националния отбор на Йордания във финала на Купата на арабските държави в Катар“, написа той в социалната мрежа X.

Само дни по-рано принц Али обвини ФИФА в опит за оказване на натиск, като заяви, че представители на организацията са намекнали, че подкрепа за Инфантино на президентските избори би помогнала за разрешаването на финансовите проблеми на йорданската федерация. Един от посочените примери беше именно забавеното изплащане на бонусите от турнира.

Въпреки получените средства, президентът на йорданската федерация подчерта, че това не променя отношението му към ръководството на ФИФА.

"Това е добре дошло развитие, но не променя нашите опасения относно начина, по който се управлява ФИФА. Моята федерация и аз няма да подкрепим президента Инфантино и няма да гласуваме за него“, заяви принц Али.

До момента ФИФА не е коментирала публично обвиненията. Световната централа вече се извини за начина, по който беше представено оттегленото предложение за продажба на дял от търговските права на Световното първенство, но след извънредна среща в Мароко ръководството на организацията потвърди подкрепата си за Джани Инфантино.

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