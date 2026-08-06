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Ян Диоманде подписа с Реал Мадрид и влезе в историята като най-скъпия африкански футболист

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Спорт
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19-годишният национал на Кот д'Ивоар подписа договор до 2033 година, след като Реал Мадрид финализира рекордната сделка с РБ Лайпциг

диоманде подписа реал мадрид влезе историята скъпия африкански футболист
Снимка: Официален сайт на ПФК Реал Мадрид
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Реал Мадрид официално обяви привличането на Ян Диоманде от РБ Лайпциг. Испанският гранд потвърди, че 19-годишният национал на Кот д'Ивоар е подписал договор до лятото на 2033 година.

Според информации в европейските медии трансферната сума възлиза на най-малко 125 милиона евро, което превръща Диоманде в най-скъпия африкански футболист в историята. Така той подобрява досегашния рекорд, държан от Никола Пепе, за когото Арсенал плати 80 милиона евро на Лил през 2019 година.

Младото крило впечатли през миналия сезон с екипа на РБ Лайпциг, записвайки 12 гола и девет асистенции в Бундеслигата. Силните му изяви продължиха и на световното първенство, където защитава цветовете на националния отбор на Кот д'Ивоар.

Сделката носи и рекорден приход за германския клуб. Досега най-скъпата продажба в историята на Лайпциг беше тази на Йошко Гвардиол в Манчестър Сити за 90 милиона евро през 2023 година, а година по-късно Бенямин Шешко премина в Манчестър Юнайтед срещу 76 милиона евро.

Диоманде пристигна в Лайпциг едва преди година от испанския Леганес срещу 20 милиона евро. Германският клуб първоначално настояваше да задържи футболиста поне още един сезон, но впоследствие постави цена от над 120 милиона евро за негов трансфер.

Интерес към офанзивния играч проявяваха още Ливърпул и Пари Сен Жермен, но Реал Мадрид спечели битката за подписа му и официално добави един от най-перспективните млади футболисти в света към своя състав.

Междувременно РБ Лайпциг вече работи по подсилване на атаката си и очаква да финализира трансфера на Фисник Аслани от Хофенхайм, като сделката се оценява на около 30 милиона евро.

#Ян Диоманде #Реал Мадрид ФК

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