Президентът на Бешикташ потвърди: Водим преговори с Душан Влахович

Президентът на Бешикташ Сердал Адали официално потвърди, че клубът работи по привличането на сръбския нападател Душан Влахович. Голмайсторът е свободен агент, след като прекрати отношенията си с Ювентус, а името му продължава да бъде свързвано и с евентуален трансфер в Манчестър Юнайтед.

В интервю за турското издание Fanatik Адали призна, че Влахович е сред приоритетните цели на истанбулския клуб в настоящия трансферен прозорец.

"Продължаваме с трансферите в съответствие с плана, който определихме в началото на сезона. Влахович? Работим, обсъждаме го“, заяви президентът на Бешикташ.

От ръководството на турския гранд са категорични, че подхождат внимателно към селекцията и търсят футболисти, които могат незабавно да повишат качеството на състава преди старта на новия сезон.

Ако преговорите завършат успешно, Душан Влахович ще се превърне в едно от най-гръмките попълнения в турската Суперлига през това лято. Въпреки засиления интерес от други европейски клубове, включително Манчестър Юнайтед, Бешикташ вече открито заяви амбицията си да привлече сръбския национал.