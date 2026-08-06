Джейми Карагър: Турция е твърде ниско ниво за Салах

Бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър постави под въпрос избора на Мохамед Салах да продължи кариерата си в Трабзонспор, като заяви, че египетската звезда е можела да премине в далеч по-престижен европейски клуб.

Салах ще се присъедини към турския тим като свободен агент, след като прекрати по взаимно съгласие договора си с Ливърпул година преди неговото изтичане. Нападателят напусна "Анфийлд“ като един от най-великите футболисти в историята на клуба, с 257 гола в 442 мача и седем спечелени трофея.

"Никога не съм вярвал, че ще отиде в Саудитска Арабия, защото той все още е прекалено добър за това. Смятам, че спокойно можеше да играе в Серия А. За мен Турция е едно ниво по-ниско“, коментира Карагър.

Според анализатора на Sky Sports той е очаквал Салах да облече екипа на европейски гранд като Милан или Ювентус.

"Бях убеден, че ще се озове в Милан, Ювентус или подобен клуб. Вероятно високите му финансови изисквания са отказали някои от кандидатите. Но той е като Кристиано Роналдо – изключително амбициозен и обсебен от представянето си. Мислех, че ще предпочете да играе за наистина престижен клуб“, добави Карагър.

Той изрази мнение, че Салах е можел да направи компромис със заплатата си, за да остане на най-високото европейско ниво.

"Да играеш на "Сан Сиро“, да участваш в големите мачове и в европейските турнири – очаквах точно това. Просто смятам, че Салах е по-добър футболист от нивото на турското първенство“, завърши легендата на Ливърпул.