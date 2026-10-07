Хари Кейн след 125-ия си мач за Англия: Това надхвърля и най-смелите ми мечти

Английският нападател Хари Кейн изигра 125-ия мач за националния отбор и вкара два гола при победата с 3:0 срещу Чехия в четвъртия кръг на груповата фаза на Лигата на нациите на УЕФА.

33-годишният нападател отбеляза 90-ия и 91-ия си гол за английския национален отбор, с което се изкачи на седмо място в списъка с водещи реализатори за национални отбори за всички времена, изпреварвайки Мохтар Дахари (89 гола) за Малайзия. Кристиано Роналдо води класацията със 146 гола за Португалия.

Със 125-ия си мач за Англия Кейн изравни рекорда на легендарния вратар Питър Шилтън.

„Това постижение се нарежда сред най-значимите. През кариерата ми е имало толкова много важни моменти – когато погледна назад към дебюта си за Англия и си спомня как това беше сбъдната мечта, мисля, че настоящият момент надхвърля и най-смелите ми мечти. Да достигна границата от 125 мача е огромна привилегия. Обичам да се присъединявам към лагерите на националния отбор, обичам да играя във всеки мач и да представям страната по най-добрия възможен начин", сподели той.

"Тази вечер беше специална. Най-важното беше победата. Не става въпрос за мен, а за отбора. Да помогна на тима да постигне успеха с няколко гола и силно отборно представяне, завършвайки седмицата по чудесен начин – това беше една перфектна вечер за мен", коментира Хари Кейн.