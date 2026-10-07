Испания направи обрат срещу Хърватия, Англия се наложи над Чехия

Световният шампион Испания направи пълен обрат от гол пасив и победи Хърватия с 2:1 в мач от Група А/3 на Лигата на нациите, след като Микел Мерино вкара два гола през второто полувреме. Така иберийците продължиха серията си без поражение до 42 мача и се класираха на четвъртфиналите на турнира.

Англия спечели с 3:0 срещу Чехия в мач от Група А/3 след като капитанът Хари Кейн се разписа два пъти. Той изигра 125-ия си мач за националния отбор по футбол, с което изравни рекордното постижение на легендата Питър Шилтън.

Испанците са начело на класирането с актив от 12 точки, а англичаните, които са на крачка от класиране на четвъртфиналите, са с девет пункта. Хърватия е с три точки, докато Чехия е на последната позиция с четири поражения от четири двубоя.

Само три дни след като чехите бяха разгромени със 7:0 от англичаните, домакините бяха пред сензационна победа в Сплит след попадение на Иван Перишич през първото полувреме. Мерино обаче изравни в 61-та минута, след което се разписа отново две преди края на редовното време и остави испанците непобедени от март 2024.

Хърватите завършиха мача с човек по-малко след червен картон на Перишич десетина минути преди края.

Англия нямаше подобни затруднения на „Уембли“. Владимир Куфал си вкара автогол след центриране на Кейн в 27-ата минута, а нападателят на Байерн Мюнхен сам довърши гостите.

Морган Роджърс направи асистенцията за второто попадение в 40-ата минута, а малко след началото на втората част Кейн оформи крайния резултат след подаване от ъглов удар на Люис Хол.

Альоша Матко и Даниел Щурм вкараха головете, а Словения спечели с 2:1 срещу Шотландия в мач от Група Б/1. Фабиан Рийдер, Йохан Манзамби и Дан Ндойе пък бяха точни при успех на Швейцария с 3:0 над Република Северна Македония в друг мач от потока.

Швейцарците са с 12 точки и водят с пет на словенците, следвани от Шотландия с четири.