Феран Торес е дал съгласието си за трансфер в ПСЖ, твърдят в Испания

Нападателят на Барселона Феран Торес е все по-близо до трансфер в Пари Сен Жермен, след като е дал съгласието си да премине във френския шампион. Това твърди каталунското издание „Спорт“, според което испанският национал вече е информирал ръководството на ПСЖ, че има желание да облече екипа на парижани.

Според публикацията този сигнал е дал зелена светлина на ръководството на ПСЖ да ускори преговорите с Барселона за осъществяването на сделката.

Феран Торес, който реализира победното попадение за Испания във финала на световното първенство срещу Аржентина, е сред футболистите, които могат да напуснат "Камп Ноу“ през летния трансферен прозорец.

От своя страна Барселона вече работи по евентуален негов заместник. Каталунците търсят подсилване в атака и наследник на Роберт Левандовски, като според испанските медии основната им трансферна цел е нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес.

Засега няма официално потвърждение от двата клуба, но според „Спорт“ преговорите между Барселона и Пари Сен Жермен могат да навлязат в решаваща фаза през следващите дни.