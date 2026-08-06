Борнемут остава без Хулиан Араухо за старта на сезона във Висшата лига

Борнемут ще бъде без защитника Хулиан Араухо в началото на новия сезон във Висшата лига, след като мексиканският национал претърпя операция на лявото бедро. Новината беше потвърдена официално от английския клуб.

24-годишният футболист получи контузия по време на предсезонното турне на „черешките“ в Австрия и вече пропусна първата контролна среща на тима срещу германския Санкт Паули. След хирургическата интервенция Араухо ще премине през рехабилитационен период, което означава, че няма да бъде на разположение за старта на новата кампания.

Защитникът продължава да няма късмет с травмите. През март той получи мускулна контузия, докато играеше под наем в Селтик, а впоследствие не намери място и в състава на Мексико за Световното първенство тази година.

Борнемут започва участието си във Висшата лига на 23 август с домакинство срещу Манчестър Сити, като мениджърският щаб ще трябва да се справя без един от опциите си в защитата в първите кръгове на сезона.