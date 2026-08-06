Антонио Нуса сложи край на спекулациите: Не съм искал да напускам РБ Лайпциг

Нападателят на РБ Лайпциг Антонио Нуса категорично отрече информациите, че обмисля напускане на германския клуб през летния трансферен прозорец. Норвежкият национал заяви, че е напълно отдаден на отбора, въпреки засиления интерес към него от страна на няколко европейски гранда.

21-годишният футболист, който е свързван с Арсенал, Рома и други водещи клубове, увери, че никога не е имал намерение да си тръгва от Лайпциг.

"Медиите могат да пишат каквото си искат... Никога не съм искал да напусна клуба. Върнах се от почивка и съм фокусиран върху Лайпциг“, заяви Нуса, цитиран от Sky Sport.

Норвежецът пристигна в РБ Лайпциг през август 2024 година и има договор с клуба до 30 юни 2029-а. През изминалия сезон той записа 35 мача във всички турнири, в които отбеляза пет гола и направи три асистенции.

Нуса остави следа и на Световното първенство през 2026 година, където се разписа веднъж в шест срещи с националния отбор на Норвегия.

Според специализирания портал Transfermarkt настоящата пазарна стойност на офанзивния футболист възлиза на около 32 милиона евро.







