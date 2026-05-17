БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България посреща DARA, БНТ със специално студио -...
Чете се за: 01:02 мин.
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си...
Чете се за: 04:05 мин.
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си...
Чете се за: 04:15 мин.
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия...
Чете се за: 01:00 мин.
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Чете се за: 12:15 мин.
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
В 18.00 ч. на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"

Оливер Кан: Липсата на яснота за вратаря на Германия е риск преди Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Легендата на Бундестима предупреди, че евентуално завръщане на Мануел Нойер може да разклати доверието в състава

Оливер Кан: Липсата на яснота за вратаря на Германия е риск преди Мондиал 2026
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Бившият вратар на Германия и Байерн Мюнхен Оливер Кан изрази сериозни притеснения относно неяснотата около титулярния страж на Бундестима преди световното първенство през 2026 година.

Според него евентуални колебания от страна на селекционера Юлиан Нагелсман могат да се окажат рискован ход в ключов момент от подготовката за турнира.

"Ако селекционерът внезапно обмисля бърза смяна на вратата, това е малко хазартен залог“, коментира Кан.

Темата придоби актуалност заради спекулациите около възможно завръщане на Мануел Нойер в националния отбор. Опитният страж прекрати кариерата си в Бундестима след Евро 2024, но според информации може отново да бъде първи избор за Мондиал 2026.

Кан подчерта, че подобно развитие може да създаде напрежение в съблекалнята.

"Играчите започват да се питат колко надеждни са решенията. Това трябваше да бъде изяснено много по-рано“, добави той.

Евентуалното завръщане на Нойер би се отразило най-сериозно на Оливер Бауман, който в момента е фаворит за титулярния пост. Вратарят на Хофенхайм получи доверието на Нагелсман след контузиите на Марк-Андре тер Щеген, който бе считан за естествен наследник на Нойер.

Кан акцентира и върху важността на ясната комуникация от страна на треньорския щаб.

"Ако Нагелсман е планирал да вземе Нойер, но това не се случи заради контузия, какво ще каже на Бауман? Той трябва да бъде подготвен да пази уверено на Световното първенство“, заяви легендарният страж.

Несигурността около вратарския пост остава един от ключовите въпроси пред Германия в навечерието на Мондиал 2026, където тимът ще се стреми към силно представяне.

# Оливер Кан #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
2
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
3
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
4
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
5
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
6
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
2
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Национални отбори

Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 5
Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 5
ФИФА отстрани нидерландски съдия от Мондиал 2026 след приключил скандал ФИФА отстрани нидерландски съдия от Мондиал 2026 след приключил скандал
Чете се за: 01:10 мин.
Хюн-мин Сон повежда Южна Корея за Мондиал 2026, ново име в състава Хюн-мин Сон повежда Южна Корея за Мондиал 2026, ново име в състава
Чете се за: 02:52 мин.
ФИФА провежда ключова среща с Иран за участието на Мондиал 2026 ФИФА провежда ключова среща с Иран за участието на Мондиал 2026
Чете се за: 01:25 мин.
Япония обяви състава за Мондиала, контузия лиши тима от Каору Митома Япония обяви състава за Мондиала, контузия лиши тима от Каору Митома
Чете се за: 02:27 мин.
Руди Гарсия обяви състава на Белгия за световното първенство Руди Гарсия обяви състава на Белгия за световното първенство
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът "Bangaranga"
България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1 Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Кристалина Георгиева поздрави DARA за триумфа на „Евровизия“ Кристалина Георгиева поздрави DARA за триумфа на „Евровизия“
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga" DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga"
Чете се за: 04:05 мин.
Европа
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: Ние в момента сме в...
Чете се за: 05:52 мин.
Европа
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си минувачи в Модена
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Следи от мечка и малко мече са открити по тялото на мъжа, намерен...
Чете се за: 00:27 мин.
Криминално
Катастрофа между два тежкотоварни автомобила затвори временно...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ