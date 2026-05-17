Оливер Кан: Липсата на яснота за вратаря на Германия е риск преди Мондиал 2026

Бившият вратар на Германия и Байерн Мюнхен Оливер Кан изрази сериозни притеснения относно неяснотата около титулярния страж на Бундестима преди световното първенство през 2026 година.

Според него евентуални колебания от страна на селекционера Юлиан Нагелсман могат да се окажат рискован ход в ключов момент от подготовката за турнира.

"Ако селекционерът внезапно обмисля бърза смяна на вратата, това е малко хазартен залог“, коментира Кан.

Темата придоби актуалност заради спекулациите около възможно завръщане на Мануел Нойер в националния отбор. Опитният страж прекрати кариерата си в Бундестима след Евро 2024, но според информации може отново да бъде първи избор за Мондиал 2026.

Кан подчерта, че подобно развитие може да създаде напрежение в съблекалнята.

"Играчите започват да се питат колко надеждни са решенията. Това трябваше да бъде изяснено много по-рано“, добави той.

Евентуалното завръщане на Нойер би се отразило най-сериозно на Оливер Бауман, който в момента е фаворит за титулярния пост. Вратарят на Хофенхайм получи доверието на Нагелсман след контузиите на Марк-Андре тер Щеген, който бе считан за естествен наследник на Нойер.

Кан акцентира и върху важността на ясната комуникация от страна на треньорския щаб.

"Ако Нагелсман е планирал да вземе Нойер, но това не се случи заради контузия, какво ще каже на Бауман? Той трябва да бъде подготвен да пази уверено на Световното първенство“, заяви легендарният страж.

Несигурността около вратарския пост остава един от ключовите въпроси пред Германия в навечерието на Мондиал 2026, където тимът ще се стреми към силно представяне.