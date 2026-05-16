ФИФА провежда ключова среща с Иран за участието на Мондиал 2026

Генералният секретар Матиас Графстрьом ще даде уверения на Иран на фона на геополитическо напрежение

Генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом ще проведе среща с представители на Иранската футболна асоциация в Истанбул в събота, съобщава агенция „Ройтерс“. Разговорите са свързани с участието на националния отбор на Иран на предстоящото Световно първенство през 2026 година.

Очаква се Графстрьом да даде "уверения“ относно възможността тимът да се включи нормално в турнира, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. По предварителна програма Иран трябва да изиграе мачовете си от груповата фаза на територията на Съединените щати.

Несигурността около участието на отбора възникна след ескалацията на напрежението в Близкия изток в края на февруари, което постави под въпрос логистиката и сигурността на иранската делегация.

От ФИФА подчертават, че работят в тясно сътрудничество с всички компетентни институции, за да гарантират безопасна и сигурна среда за всички участници в шампионата.

Междувременно Иран ще напусне Техеран в началото на следващата седмица за подготвителен лагер в Турция, след което ще се установи в своята база в Тусон, щата Аризона. Първият мач на тима е насрочен за 15 юни в Лос Анджелис срещу Нова Зеландия.

#Матиас Графстрьом #Национален отбор на Иран по футбол #Мондиал 2026

