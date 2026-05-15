Руди Гарсия обяви състава на Белгия за световното първенство

Селекционерът на Белгия Руди Гарсия обяви състава на националния отбор за световното първенство по футбол. Специалистът включи 26 играчи в разширения списък.



Преди да пътуват за световното първенство, „червените дяволи“ ще изиграят два приятелски мача. Във вторник, 2 юни, те ще се изправят срещу Хърватия в Риека. Четири дни по-късно (събота, 6 юни) ще завършат подготовката си за световното първенство с мач срещу Тунис на стадион „Крал Бодуен“ в Брюксел.

Състав на Белгия за световното първенство през 2026 г.:

Вратари: Тибо Куртоа (Реал Мадрид), Сене Ламенс (Манчестър Юнайтед), Майк Пендерс (Страсбург)

Защитници: Тимоти Кастан (Фулъм), Зено Дебаст (Спортинг), Максим Де Кайпер (Брайтън), Кони де Винтер (Милан), Брандън Мехеле (Брюж), Тома Мюние (Лил), Натан Нгой (Лил), Хоакин Сейс (Брюж), Артур Теат (Айнтрахт Франкфурт).

Полузащитници: Кевин Де Бройне (Наполи), Амаду Онана (Астън Вила), Николас Раскин (Рейнджърс), Юри Тилеманс (Астън Вила), Ханс Ванакен (Клуб Брюж), Аксел Витсел (Жирона)

Нападатели: Шарл де Кетеларе (Аталанта), Жереми Доку (Манчестър Сити), Матиас Фернандес Пардо (Лил), Ромелу Лукаку (Наполи), Доди Лукебакио (Бенфика), Диего Морейра (Страсбург), Алексис Салемакерс (Милан), Леандро Тросар (Арсенал).