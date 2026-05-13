Карло Анчелоти: Неймар е важен играч за Бразилия

Селекционерът Карло Анчелоти ще обяви в понеделник състава на Бразилия за Мондиал 2026, а цялата нация очаква да разбере дали Неймар ще бъде в него или не.

34-годишният нападател е водещ реализатор на Бразилия за всички времена, но мястото му на световното първенство, което започва следващия месец, е несигурно след години на проблеми с контузии и неубедително завръщане в Сантос.

„Когато трябва да избираш, трябва да вземеш предвид много неща. Неймар е важен играч за тази страна заради таланта, който винаги е показвал. Но той имаше проблеми и работи усилено, за да се възстанови. Напоследък се подобри много и играе редовно. Очевидно това не е толкова лесно решение за мен. Трябва внимателно да претеглим плюсовете и минусите“, каза Анчелоти пред агенция Ройтерс.

Анчелоти беше домакин на Ройтерс в централата на Бразилската футболна конфедерация в Рио, с изглед към „Бара да Тижука“, и говори за деликатния процес на селекция със спокойствието, което е определило една от най-успешните мениджърски кариери във футбола. Италианецът е единственият треньор, спечелил шампионски титли във всичките пет големи първенства в Европа, и е вдигнал рекордните пет трофея от Шампионската лига като мениджър, в допълнение към два като играч.

Съотборниците публично лобираха за включването на Неймар, докато феновете остават разделени между любовта и безпокойство дали тялото му все още може да се справи с натоварванията.

„Знам много добре, че Неймар е много обичан не само от публиката, но и от играчите. Това също е фактор, защото трябва да вземем предвид атмосферата, която ще има при повикването на Неймар. Не е като да хвърлям бомба в съблекалнята. Той е много харесван, много е обичан. Мисля, че е нормално играчите да изразяват мнението си. Благодарен съм на всички, които ми дадоха съвети. Но в крайна сметка, правилният човек, който да вземе това решение, този, който е в най-добра позиция да го направи, съм аз“, коментира селекционерът.

За Анчелоти съблекалнята не е проблем, а по-скоро това, която се случва извън отбора.