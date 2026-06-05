ФИФА потвърди за неправилно получени безплатни билети за Мондиал 2026

Поради проблем на уебсайта на Международната федерация по футбол (ФИФА) няколко фенове са успели да получат безплатни билети за мачовете от предстоящото световно първенство в Съединените щати, Мексико и Канада.

От ФИФА обаче са поискали от получателите да платят точната сума за билетите, съобщиха от централата пред агенция ДПА.

„ФИФА може да потвърди, че приблизително 60 души са получили съобщение в сряда (3 юни) относно билети, които са били разпределени безплатно поради проблем с плащането по време на процеса“, обясниха от Международната федерация по футбол.

Организацията добави, че макар „да съжалява за грешката и причиненото неудобство“, тя изисква от феновете да платят.

„Билетите остават резервирани и засегнатите фенове са поканени да завършат плащането на точната сума“, се казва в съобщението.

Феновете имат седем дни, за да завършат плащането или ще загубят местата си. Мондиал 2026 започва на 11 юни.