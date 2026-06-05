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ФИФА потвърди за неправилно получени безплатни билети за Мондиал 2026

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Спорт
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Инцидентът е следствие на проблем с уебсайта на централата.

фифа отчете половин милиард заявки месец билети мондиал 2026
Снимка: БТА
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Поради проблем на уебсайта на Международната федерация по футбол (ФИФА) няколко фенове са успели да получат безплатни билети за мачовете от предстоящото световно първенство в Съединените щати, Мексико и Канада.

От ФИФА обаче са поискали от получателите да платят точната сума за билетите, съобщиха от централата пред агенция ДПА.

„ФИФА може да потвърди, че приблизително 60 души са получили съобщение в сряда (3 юни) относно билети, които са били разпределени безплатно поради проблем с плащането по време на процеса“, обясниха от Международната федерация по футбол.

Организацията добави, че макар „да съжалява за грешката и причиненото неудобство“, тя изисква от феновете да платят.

„Билетите остават резервирани и засегнатите фенове са поканени да завършат плащането на точната сума“, се казва в съобщението.

Феновете имат седем дни, за да завършат плащането или ще загубят местата си. Мондиал 2026 започва на 11 юни.

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#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световна футболна централа (ФИФА)

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