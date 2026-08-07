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Лийдс подписа за пет години с вратаря Джеймс Трафорд

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
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Английският национал е третото ново попълнение в състава на Даниел Фарке това лято, след Хари Уилсън и Тарик Мухаремович.

Лийдс подписа за пет години с вратаря Джеймс Трафорд
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Лийдс Юнайтед подписа петгодишен договор с вратаря Джеймс Трафорд от Манчестър Сити за рекордна за английския клуб сума, която остана неразкрита, потвърди отборът от Висшата лига.

Местни медии съобщиха по-рано, че сделката е на стойност около 40 милиона паунда плюс допълнителни бонуси, което прави 23-годишния футболист най-скъпият британски вратар в историята.

Трафорд, който беше включен в националния тим на Англия за Световното първенство това лято, записа 17 мача за Сити във всички турнири през миналия сезон.

„Познавам собствените си способности. Излизам на терена, старая се колкото мога повече и се забавлявам колкото мога повече“, коментира Джеймс Трафорд в изявление за уебсайта на новия си клуб.

„Наистина съм развълнуван и много щастлив, че най-накрая всичко е готово. Мога да се захвана с подготовката за новия сезон и да се съсредоточа върху това да се включа заедно с останалите следващата седмица“, добави вратарят.

Трафорд премина през академията на Манчестър Сити и натрупа опит по време на престоите си под наем в Акрингтън Стенли и Болтън Уондърърс, преди да се присъедини към Бърнли с постоянен договор през 2023 година. Той се завърна в Сити през юли миналата година, но не успя да се пребори с Джанлуиджи Донарума за титулярната позиция.

Английският национал е третото ново попълнение в състава на Даниел Фарке това лято, след Хари Уилсън и Тарик Мухаремович.

Лийдс, който завърши на 14-то място във Висшата лига миналия сезон, ще започне тазгодишната кампания с двубой срещу Нотингам Форест на 22 август.

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#Джеймс Трафорд #ФК Лийдс Юнайтед

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