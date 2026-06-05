Няма данни полицейски служители пряко да са подпомагали укриването на прокурорския син

"В момента няма отстранени служители, защото няма преки данни наши служители пряко да са подпомагали укриването на прокурорския син", това съобщи в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По време на днешния редовен парламентарен контрол Демерджиев каза, че е имало теч на информация от Областната дирекция на МВР - Перник през определени периоди, докато Михайлов е бил издирван.

По думите на министъра проверка ще установи дали това е така.

"Искаме да разберем дали се касае за теч на информация, дали има някакви други данни за съдействие или пък за неизпълнение на служебни задължения", обясни министърът.

Демерджиев заяви, че след приключване на проверката по линия на вътрешна сигурност и инспекторат ще обяви събраните данни.

Васил Михайлов беше задържан на 22 май в столичния квартал "Свобода".