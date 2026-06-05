Цифрите зад световните първенства, част 4

Навлизаме в последния уикенд преди откриването на световното първенство. Днес от ФИФА оповестиха поредната промяна, която вероятно няма да се приеме чак толкова радушно от всички – титулярите няма да са единствените футболисти, които да стоят в центъра на игрището преди химните, а там за мачовете на Мондиала ще се строяват всички от отбора – 26 души. Явно от световната футболна централа искат в действителност този шампионат да бъде запомнен – не само с мащаби, но и с нововъведения. Двадесет и шест вместо единадесет. За някои традииците не бива да бъдат погазвани, за други – това са само числа. Числа, които са ни казвали толкова много неща през близо стогодишната история на най-значимия футболен форум. Продължаваме с обратното броене:

54 – На всички световни първенства са отбелязани общо 54 хеттрика. Германците са отговорни за най-много от тях – 7. А по време на Мондиала през 1958 се реализират най-голям брой хеттрици – 8. Bullseye!

53 – Диего Армандо Марадона 53 успешни дрибъла по време на световното през 1986 година. Никой друг никога не е стигал до подобни висини в това отношение. Вълшебник.

52 – В историята на Мондиалите има само 9 мача, които завършват 5:2. Интересното е, че Бразилия печели 3 от тях, включително финала през 1958, който си остава и най-резултатният в историята. Селесао!

51 – Кристиано Роналдо вкарва хеттрик срещу Испания при равенството 3:3 на Мондиала в Русия през 2018. Тогава това е 51-ви хеттрик в историята на турнира ... и 51-ви в кариерата на Роналдо. Съвпадение.

50 – Френският вратар Юго Лорис прави общо 50 спасявания в кариерата си на световни шампионати. Впечатляващите 7 от тях идват по време на финала на последния Мондиал срещу Аржентина в последния мач на стража за родината му. Бенефис.

49 – Англия разполага с най-добрия коефициент по отношение на чистите мрежи от всички държави, играли повече от 10 мача на световни финали. „Трите лъва“ не са допуснали гол в 36 от 74-те си мача или иначе казано – в 49% от срещите. Отбрана!

48 – През тази година ни очаква най-голямото световно първенство в историята. За първи път ще участват 48 държави. Изобилие.

47 – Защитаващите титлата си от предишното първенство състави имат доста скромен процент на победи на следващия шампионат – само 47%. Още по-впечатляващото е, че 4 от последните 6 шампиона отпаднаха още в груповата фаза 4 години по-късно (Франция през 2002, Италия през 2010, Испания през 2014 и Германия през 2018). Сюрприз.

46 – Германия отправя 46 удара по посока на вратата на Италия по време на ½-финала между двете страни през 1970. Абсолютен рекорд по този показател. Бундестим.

45 – Вратарят на Египет Есам Ел Хадари е най-възрастният футболист, играл някога на Мондиал – той пази през 2018 в Русия, когато е на 45 години. Ветеран.

44 – Италия чака 44 години, за да спечели отново световната титла. Вторият триумф на адзурите е през 1938, а третият – през 1982. Никой друг отбор не е правил подобна пауза между две титли. Търпение.

43 – На 14 юли 2026 Далас, Тексас ще стане 43-ият град, който приема ½-финал или финал на световно първенство. Привилегия.

42 – След като разбрахме кой е най-възрастният играч, нека уважим и най-възрастният голмайстор. През 1994 камерунецът Роже Мила бележи срещу Русия в груповата фаза. Тогава той е на 42 години и си остава единственият, който е реализирал отвъд своята 40-та годишнина. Кристиано Роналдо?

41 – Откакто се водят статистики по този показател, Франк Лампард е футболистът, отправил най-много удари на световни финали без да успее да вкара гол на най-престижния футболен форум. Лампард стреля 41 пъти към противниковата врата. На практика той вкарва, но прословутият му гол през 2010 срещу Германия така и не е зачетен. Малшанс.

40 – И понеже отдаваме дължимото на ветераните – италианският вратар Дино Дзоф е единственият, достигнал 40-годишна възраст, който е играл на финал на световно първенство. Стражът прави това през 1982, когато е капитан на Скуадрата при спечелването на световната титла. Дълголетие.

Снимки: БТА и БГНЕС