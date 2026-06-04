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Цифрите зад световните първенства, част 3

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Чете се за: 04:20 мин.
Национални отбори
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Цифрите разказват интересни истории за едни от най-паметните моменти на световни първенства.

Цифрите зад световните първенства, част 3
Снимка: AP Photo
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Световното първенство започва точно след седмица. Тогава на „Ацтека“ ще ври и кипи, а Мексико и Република Южна Африка ще получат прекрасната възможност (не използвам думи като „уникална“ или „неповторима“, защото същият двубой вече е откривал световен шампионат през 2010) да запленят целия свят в рамките на 2 часа. През близо стогодишната си история много страни и различни герои са успявали да впечатлят многомилионна аудитория. Както отлично ни показват числата.

69 – През 2010 Шави успява да предостави 69 точни подавания в протикновото наказателно поле за седемте мача на Испания. Повече от всеки друг играч на турнира. Повече от всеки друг свой сънародник в историята. Компютър.

68 – Германия е спечелила 68 двубоя на Мондиал – повече от всяка една друга европейска нация. Машина.

67 – През 2014 година Хамес Родригес вкарва гол средно на 67 минути. Колумбиецът става голмайстор на първенството тогава с 6 попадения, макар отборът му да отпада още на ¼-финалите. Онова воле.

66 – Англия печели единствената си световна титла през 1966. Джеф Хърст вкарва първия хеттрик на финал на световно първенство. It’s coming home.

65 – Общо 65 защитници са вкарвали победен гол в историята на шампионата. Единственият, който го е правил в 3 мача, е германецът Андреас Бреме – включително на финала през 1990. Лидер.

64 – Леонидас вкарва поне по веднъж във всичките си 5 мача на Мондиал с екипа на Бразилия през 1934 и 1938. Изчислено математически, това прави средно по гол на всеки 64 минути. Better than James Rodrigues?

63 – Никой не владееше топката повече от Англия на последното световно първенство – средно в 63% от времето. Сър Гарет.

62 – Волфганг Оверат създава 62 положения за своите съотборници по време на трите световни първенства, в които играе между 1966 и 1974 – повече от всеки друг европеец някога. Modern day Messi.

61 – Кристиано Роналдо направи точно 61 спринта с топка в крака без тя да му бъде отнета на първенството през 2006. Демараж.

60 – Мексико е държавата, която е изиграла най-много мачове на световен шампионат без да успее да вдигне трофея – 60. Единствените два случая, в които ацтеките стигат до ¼-финал, са през 1970 и 1986, когато са домакини. Карма.

59 – Давид Вия приключва кариерата си с 59 гола с нацоналната фланелка на Испания – 9 от тях идват на Мондиал. Никой друг няма повече с екипа на Ла Роха. Стрелец.

58 – Финалът на Мондиала през 1958 ражда повече от любопитно обстоятелство – най-младият и най-възрастният голмайстор на финал. Вкарват Пеле, който тогава е на 17, както и шведът Нилс Лийдхолм, който е на 35. Полюси.

57 – През 1966 Джак Чарлтън изчиства с топката с глава внушителните 57 пъти. Никой друг не е правил повече подобни дефанзивни намеси в рамките на едно първенство. Скала.

56 – И тъй като сме на вълна „отбрана“ – капитанът на Бразилия Дунга прави 56 шпагата по време на световното първенство през 1994. Повече от който и да било друг защитник някога. Саможертва.

55 – Нидерландецът Уесли Снайдер отправя 55 удара към вратата, бележи 6 гола на световни първенства – повече от всеки друг негов сънародник. Снайпер.

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