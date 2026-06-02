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Цифрите зад световните първенства, част 2

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Спорт
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Цифрите разказват интересни истории за едни от най-паметните моменти на световни първенства.

Цифрите зад световните първенства, част 2
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Девет дни преди старта на най-големия футболен форум продължаваме да ви предоставяме някои от най-любопитните и малко известни факти, които историята на Мондиала крие.

84 – През 2010 Испания печели единствената си титла. По време на рейда към трофея халфът Шави прави средно по 84 точни паса във всяка среща. Никой никога не е подобрявал този показател в историята на турнира. Тики-така.

83 – Споменавайки прецизни подавания, по време на последното световно първенство в Катар беше постигнат най-високия среден процент по отношение на точни пасове за целия турнир – 83%. Акуратност.

82 – През 1982 Паоло Роси вкарва величествен хеттрик във вратата на Бразилия. До ден днешен това си остава последният хеттрик на италианец на световни финали и последният случай, в който някой играч бележи три гола във вратата на Селесао. Уау!

81 – Килиан Мбапе реализира втория си гол във финала на последния Мондиал в 81-ата минута ... точно 95 секунди след първото си попадение. Блицкриг.

80 – Измежду всички държави, които са вкарали поне пет гола в историята на световните шампионати, Словакия е притежател на странно постижение. Роберт Витек е отбелязал 80% от головете на родината си, реализирайки 4 от 5-те попадения за тима през 2010. Нито един друг играч не може да се похвали с такъв процент за страната си. Мерник.

79 – Германия има 79 различни голмайстори в историята на Мондиалите. Петима от тях са успели да стигнат до двуцифрения актив – Мирослав Клозе (16, рекорд за всички времена), Герд Мюлер (14), Юрген Клинсман (11), Томас Мюлер (10) и Хелмут Ран (10). Маншафт!

78 – На предстоящия Мондиал ще се изиграят 104 двубоя, точно 78 от тях са на територията на Съединените Щати. В Канада и Мексико ще има по 13 срещи. Домакини.

77 – Италия може и да отсъства отново, но това не означава, че Скуадрата няма какво да ни предложи. От всички държави, които са изиграли поне 50 мача в историята на турнира, италианеците са с втория най-добър коефициент по отношение на допуснати голове спрямо изиграни мачове (0.92). Адзурите са допуснали само 77 гола във вратата си за 83 срещи. Катеначо.

76 – Бразилия има повече победи от всяка една друга нация на Мондиали – 76. Жого бонито!

75 – Парагваецът Нелсон Куевас участва в 4 мача на световни финали в кариерата си. В тях обаче той прекарва на терена само 75 минути. Впечатляващото е, че за въпросното време успява да вкара три гола. Ефективност.

74 – Откакто се водят подобни статистики, нито един играч не е създал повече голови положения за своите съотборници от Лионел Меси – 74. Аржентинецът има 8 асистенции на сметката си и сякаш тези цифри ще бъдат коригирани. Ла Пулга.

73 – Бразилия, Аржентина, Италия и Германия са спечелили 16 от 22-те световни първенства, които са се играли до момента. Или иначе казано – 73% от всички възможни титли. Гиганти.

72 – По време на първия шампионат през 1930 Уругвай печели титлата благодарение най-вече на Педро Сеа, който вкарва 5 гола в хода на турнира, намирайки целта средно на всеки 72 минути. Пионер.

71 – Диего Армандо Марадона е пряко въвлечен в 71% от головете на Аржентина на Мондиала през 1986, реализирайки 5 пъти и асистирайки за други 5 от головете. Маестро.

70 – В историята на световните първенства вратарите са успели да спасят точно 70 удара, когато се е стигало до дузпи. Най-сериозно разочарование изживяват англичаните, 7 от чиито играчи виждат как изстрелите им биват отразявани от противниковите вратари. Пропуск.

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