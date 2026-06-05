БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И.ф. главен прокурор подписа искане за екстрадицията на...
Чете се за: 01:32 мин.
Аларма на МКС: НАСА нареди евакуационна готовност заради...
Чете се за: 01:17 мин.
"Кръстена от Ванга" измами възрастна жена в...
Чете се за: 01:25 мин.
Марихуана за 4 милиона евро задържаха на "Дунав...
Чете се за: 00:52 мин.
МВР има данни накъде се придвижва Олег Невзоров
Чете се за: 04:05 мин.
Премиерът Радев: Процедурата по свръхдефицит е оценка за...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Левски на левскарите" изпрати искане за свикване на Общо събрание в клуба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

Сдружението е миноритарен акционер в клуба с дял от близо 10%.

Левски фенове
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Миноритарният акционер "Левски на левскарите" изпрати до Управителния съвет на Левски искане за свикване на Общо събрание на акционерите, съобщават от организацията.

Организираните фенове разчитат, че на този форум ще получат отговори на въпроси относно плановете на бъдещия мажоритарен акционер Атанас Бостанджиев за развитието на футболния клуб.

"При стриктно спазване на предоставените ни с разпоредбите на Търговския закон правомощия на миноритарен акционер, изпратихме до Управителния съвет на "Професионален футболен клуб Левски" АД искане за свикване на Общо събрание на акционерите. На този висш форум на управление на нашия клуб разчитаме, че ще получим отговори на нашите въпроси относно плановете на бъдещия мажоритарен акционер за развитието на любимия ни клуб – въпросите, които щяхме да му зададем и на срещата, която той отклони", пишат от Сдружение "Левски на левскарите".

Сдружението е миноритарен акционер в клуба с дял от близо 10%.

"Считаме, че именно приключването на футболния сезон е моментът за равносметка, отчет на свършеното през годината, приемане на финансов отчет и, разбира се – за представяне и приемане на план за развитие и целите през следващия сезон. Ето защо, независимо от това дали нашата покана за среща с представения като нов мажоритарен акционер беше приета, или не, Сдружението, ако беше в качеството на мажоритарен акционер, при всички случаи щеше да пристъпи към свикване на отчетно Общо събрание на акционерите на "Професионален футболен клуб Левски“ АД", се казва още в съобщението.

От Сдружението добавят, че не очакват настоящият президент Наско Сираков да инициира или предложи среща с организираните привърженици, въпреки че бе посочен от бъдещия собственик Атанас Бостанджиев като негов представител в ръководството. Те подчертават, че Сираков така или иначе не е дал един съдържателен отговор на поставяните въпроси.

"Не очакваме в близко или по-далечно бъдеще същият да инициира или предложи подобна среща, нито пък считаме, че към настоящия момент има въпроси, които да бъдат обсъждани с него, особено предвид обстоятелството, че досегашните му публични изявления не са дали нито един съдържателен отговор на поставяните въпроси. В противен случай, впрочем, поканата щеше да бъде отправена именно към него", добавят от Сдурженето.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#"Левски на левскарите"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред депутатите по казуса с незаконния град
3
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред...
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол
4
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и...
Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град"
5
Проверяват още райони във Варна след разкритията за...
Божидар Саръбоюков спечели първото място в скока на дължина на Диамантената лига в Рим
6
Божидар Саръбоюков спечели първото място в скока на дължина на...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Български футбол

НА ЖИВО ПО БНТ 3: Коментарно студио преди Молдова - България (СТАРТОВИ СЪСТАВИ)
НА ЖИВО ПО БНТ 3: Коментарно студио преди Молдова - България (СТАРТОВИ СЪСТАВИ)
Стилиян Петров: Когато дойдат трудните моменти осъзнаваш какво можеш да загубиш Стилиян Петров: Когато дойдат трудните моменти осъзнаваш какво можеш да загубиш
Чете се за: 01:15 мин.
Валери Божинов, Павел Колев, Стилиян Петров, Весела Лечева и Божидар Саръбоюков в „Арена спорт“ Валери Божинов, Павел Колев, Стилиян Петров, Весела Лечева и Божидар Саръбоюков в „Арена спорт“
Чете се за: 00:45 мин.
Гледайте "Мача на надеждата" на 6 юни по БНТ 3 Гледайте "Мача на надеждата" на 6 юни по БНТ 3
Чете се за: 00:52 мин.
Александър Димитров: Футболистите имат моето доверие, но то не е безрезервно Александър Димитров: Футболистите имат моето доверие, но то не е безрезервно
Чете се за: 00:55 мин.
България гостува на Молдова с амбиции за победа след разочарованието срещу Черна гора България гостува на Молдова с амбиции за победа след разочарованието срещу Черна гора
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Процедурата по свръхдефицит: Властта с мерки за ограничаване на разходите
Процедурата по свръхдефицит: Властта с мерки за ограничаване на...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
И.ф. главен прокурор подписа искане за екстрадицията на Стоян Мавродиев И.ф. главен прокурор подписа искане за екстрадицията на Стоян Мавродиев
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Трагедия в Мъглиж: 14-годишно дете се удави след скок в реката Трагедия в Мъглиж: 14-годишно дете се удави след скок в реката
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Министър Петрова: Установихме критично забавяне на реформите в енергетиката Министър Петрова: Установихме критично забавяне на реформите в енергетиката
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Иззети са над 5 кг марихуана и около 400 дози дрога при спецакция в...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Аларма на МКС: НАСА нареди евакуационна готовност заради теч на въздух
Чете се за: 01:17 мин.
Още
"Кръстена от Ванга" измами възрастна жена в Монтана
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Село Тича след пороя: Хората останаха без покъщнина, бременна жена...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ