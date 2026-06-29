Двама нови треньори в щаба на Локомотив Пловдив

Две нови имена официално станаха част от спортно-техническия щаб на ПФК Локомотив Пловдив - Ангел Павлов и Чиприан Моску, обявиха от клуба на своята страница. И двамата ще бъдат кондиционни треньори в щаба на Душан Косич.

Ангел Павлов се завръща в Локомотив, тъй като той беше част от щаба на Любослав Пенев преди две години. Павлов е бил част още от отборите на Локомотив (София), Беласица, Дунав и Спартак Варна.

Чиприан Моску е роден в Румъния. Работил е в редица чуждестранни тимове - ЧФР Клуж и Рапид Букурещ в своята родина, в турското първенство за Газиантеп, както и в арабския свят за Ал-Шабаб и Ал-Раед.