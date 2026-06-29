БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата на Балканиадата до 18 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Националите на Мирослав Живков надделяха с 3:1 на полуфиналите и продължиха победния си ход в Подгорица

България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата на Балканиадата до 18 години
Снимка: bgvolleyball.com
Слушай новината

Националният отбор на България по волейбол за юноши до 18 години се класира за финала на Балканиадата в Подгорица, след като победи домакина Черна гора с 3:1 (25:16, 23:25, 25:18, 25:20) в полуфиналния двубой.

Възпитаниците на Мирослав Живков изиграха пореден силен мач в турнира и заслужено стигнаха до битката за трофея. След убедителното начало българите поведоха с гейм аванс, а въпреки че допуснаха изравняване след оспорвана втора част, в следващите два гейма отново наложиха превъзходството си и подпечатаха мястото си на финала.

Най-резултатен за българския състав беше Павел Дженев с 19 точки. Кристиян Косев добави 13, Никола Градинаров се отчете с 12, а Антоан Веселинов завърши срещата с 11 точки.

Това е пореден успех за младите „лъвове“, които ден по-рано победиха Сърбия с 3:1 в последния си мач от груповата фаза.

В спора за титлата България ще се изправи срещу Турция, която в другия полуфинал също се наложи с 3:1 над Сърбия. Финалът е насрочен за понеделник, когато българските национали ще имат възможност да се преборят за златните медали.

#балканско първенство по волейбол за мъже до 18 години 2026 #национален отбор на България по волейбол до 18 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Ясна е пълната картина на елиминациите за Мондиал 2026
2
Ясна е пълната картина на елиминациите за Мондиал 2026
Жълт код за горещо време – очакват се температури между 32° и 37°
3
Жълт код за горещо време – очакват се температури между...
Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Антоново
4
Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Антоново
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след като жегата разтопи релсите
5
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след...
Пожар горя в столичния квартал “Лозенец”, двама души са пострадали
6
Пожар горя в столичния квартал “Лозенец”, двама души са...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
6
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...

Още от: Европейски волейбол

Виктор Жеков: Стремим се към медал от европейското първенство
Виктор Жеков: Стремим се към медал от европейското първенство
Денислав Бърдаров: Получи се хубав мач, играхме като по учебник Денислав Бърдаров: Получи се хубав мач, играхме като по учебник
Чете се за: 00:52 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Не се отказахме, направихме го и сме щастливи Джанлоренцо Бленджини: Не се отказахме, направихме го и сме щастливи
Чете се за: 02:15 мин.
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
Чете се за: 03:47 мин.
България намери верните отговори в трилър срещу Канада България намери верните отговори в трилър срещу Канада
Чете се за: 05:10 мин.
България се изправя срещу Канада в търсене на втора победа във втората седмица на Лигата на нациите България се изправя срещу Канада в търсене на втора победа във втората седмица на Лигата на нациите
7993
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Проверки на мантинелите: Вътрешният министър с разкрития по темата
Проверки на мантинелите: Вътрешният министър с разкрития по темата
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Хищници в интернет - как да опазим децата от педофили? Хищници в интернет - как да опазим децата от педофили?
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Васил Терзиев: София има нужда от по-високи собствени приходи и финансова децентрализация Васил Терзиев: София има нужда от по-високи собствени приходи и финансова децентрализация
Чете се за: 12:42 мин.
У нас
Живот сред руините: Във Венецуела продължават да пристигат спасителни екипи Живот сред руините: Във Венецуела продължават да пристигат спасителни екипи
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Самолетна катастрофа във Франция: 11 души загинаха при обучение за...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Гореща вълна обхваща и България, предупреждения за опасни...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Тежък трафик и задръствания по Южното Черноморие в пика на сезон
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ