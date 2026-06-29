България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата на Балканиадата до 18 години

Националният отбор на България по волейбол за юноши до 18 години се класира за финала на Балканиадата в Подгорица, след като победи домакина Черна гора с 3:1 (25:16, 23:25, 25:18, 25:20) в полуфиналния двубой.

Възпитаниците на Мирослав Живков изиграха пореден силен мач в турнира и заслужено стигнаха до битката за трофея. След убедителното начало българите поведоха с гейм аванс, а въпреки че допуснаха изравняване след оспорвана втора част, в следващите два гейма отново наложиха превъзходството си и подпечатаха мястото си на финала.

Най-резултатен за българския състав беше Павел Дженев с 19 точки. Кристиян Косев добави 13, Никола Градинаров се отчете с 12, а Антоан Веселинов завърши срещата с 11 точки.

Това е пореден успех за младите „лъвове“, които ден по-рано победиха Сърбия с 3:1 в последния си мач от груповата фаза.

В спора за титлата България ще се изправи срещу Турция, която в другия полуфинал също се наложи с 3:1 над Сърбия. Финалът е насрочен за понеделник, когато българските национали ще имат възможност да се преборят за златните медали.