България стартира срещу Турция на Балканиадата по волейбол за девойки до 16 години

Националният отбор на България по волейбол за девойки до 16 години започва във вторник участието си на Балканиадата. Възпитаничките на селекционния щаб ще открият турнира с двубой срещу Турция, който е насрочен за 21 юли от 17:30 часа.

След първия мач българските националки ще продължат участието си с последователни срещи срещу Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора, като ще се стремят към силно представяне срещу едни от най-традиционните волейболни школи на Балканите.

Съставът на България за турнира:

Разпределители: Любена Тодорова (ЦПВК), Лора Родопска (Марица Пловдив)

Централни блокировачи: Александра Занова (ЦПВК), Матеа Косева (Берое), Валентина Рогачева (ЦСКА)

Диагонали: Пламена Еринкова (Марица Пловдив), Сиана Кацарска (Казанлък), Деа Ананиева (ЦПВК)

Посрещачи: Мария Бакова (Марица Пловдив), Димана Цветкова (Любо Ганев Автосвят), Радостина Добрева (Левски София), Елица Танева (ЦПВК)

Либеро: Елена Габерова (Марица Пловдив), Никол Данчева (Марица Пловдив)

Програма на България:

21 юли: България – Турция (17:30 ч.)

22 юли: България – Румъния (17:30 ч.)

23 юли: България – Сърбия (17:30 ч.)

24 юли: България – Гърция (20:30 ч.)

25 юли: България – Черна гора (17:30 ч.)

Българският тим ще се опита да започне с победа срещу Турция и да се намеси в битката за отличията на Балканиадата.