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България стартира срещу Турция на Балканиадата по волейбол за девойки до 16 години

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Спорт
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Националният отбор открива участието си във вторник, а в следващите дни ще се изправи срещу Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора

България стартира срещу Турция на Балканиадата по волейбол за девойки до 16 години
Снимка: bvf.bg
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Националният отбор на България по волейбол за девойки до 16 години започва във вторник участието си на Балканиадата. Възпитаничките на селекционния щаб ще открият турнира с двубой срещу Турция, който е насрочен за 21 юли от 17:30 часа.

След първия мач българските националки ще продължат участието си с последователни срещи срещу Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора, като ще се стремят към силно представяне срещу едни от най-традиционните волейболни школи на Балканите.

Съставът на България за турнира:

Разпределители: Любена Тодорова (ЦПВК), Лора Родопска (Марица Пловдив)

Централни блокировачи: Александра Занова (ЦПВК), Матеа Косева (Берое), Валентина Рогачева (ЦСКА)

Диагонали: Пламена Еринкова (Марица Пловдив), Сиана Кацарска (Казанлък), Деа Ананиева (ЦПВК)

Посрещачи: Мария Бакова (Марица Пловдив), Димана Цветкова (Любо Ганев Автосвят), Радостина Добрева (Левски София), Елица Танева (ЦПВК)

Либеро: Елена Габерова (Марица Пловдив), Никол Данчева (Марица Пловдив)

Програма на България:

21 юли: България – Турция (17:30 ч.)
22 юли: България – Румъния (17:30 ч.)
23 юли: България – Сърбия (17:30 ч.)
24 юли: България – Гърция (20:30 ч.)
25 юли: България – Черна гора (17:30 ч.)

Българският тим ще се опита да започне с победа срещу Турция и да се намеси в битката за отличията на Балканиадата.

#национален отбор на България по волейбол за девойки до 16 години

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