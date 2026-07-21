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Над 40 автобомила са премазани след опустошителната буря в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
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Тежка нощ и в Пловдив след опустошителна буря, порой и градушка. Над 500 са сигналите, подадени до този момент към пожарната. Десетки дървета са паднали заради ураганния вятър, част от тях върху автомобили. Отстраняването на щетите продължава.

Между 20 и 50 литра на квадратен метър са се изсипали за малко повече от час в Пловдив снощи, придружени от вятър със скорост до 100 километра в час. Заради пороя беше прекъсната футболната среща между отборите на „Ботев“ (Пловдив) и „Локомотив“ (София). Централни улици и подлези в града бяха наводнени. На места се е образувала и волтова дъга по контактната мрежа заради десетки паднали мълнии.

Местни жители разказват:

„Беше много страшно. Гърмеше и се святкаше, много силно гърмеше. Не беше гръм след гръм, а много.“

„Такова нещо аз не си спомням – толкова често, през няколко секунди, гръмотевици, тряскане.“

„Страшничко си беше, определено.“

Цяла нощ екипи на пожарната, общината и десетки доброволци отстраняваха огромните паднали дървета, блокирали централни булеварди. Наложило се е и изваждането на хора от заседнали автомобили.

старши комисар Васил Димов, директор на РДПБЗН – Пловдив: „В два от случаите хора, които са били възпрепятствани, са попаднали във водна среда, в наводнени подлези.“

Повече от 40 автомобила са премазани.

Карамфила Георгиева, административен специалист в училището: „Дървото е здраво, проверявано е.“

Непроходими участъци вече няма. Тежка техника също ще се включи в отстраняването на щетите.

Костадин Димитров, кмет на Пловдив: „Ще активираме всички общински предприятия, служби и техниката, с която разполагаме, за да можем да премахнем тази огромна растителна маса, която в момента е в зелените площи и по тротоарите.“

В общините Калояново, Хисаря, Раковски и Брезово електричеството е било изключено превантивно. Някои квартали в Пловдив все още са с намалено водоподаване.

старши комисар Васил Димов, директор на РДПБЗН – Пловдив: „Имахме в началото на бурята сигнали за прекъснато захранване на помпени станции. Към момента Изток-1 също продължава да има проблеми със захранването.“

Паднало дърво е повредило контактната мрежа в района на жп гарата. До отстраняването на повредата пътниците са били превозвани с дизелови локомотиви и автобуси.

#щети #буря #Пловдив

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