Моторист пострада при катастрофа на ключово кръстовище в Бургас

Моторист пострада при катастрофа, станала тази сутрин на едно от най-натоварените кръстовища в бургаския ж.к. „Меден рудник“.

Инцидентът е възникнал на кръстовището на улиците „Въстаническа“ и „Александър Георгиев – Коджакафалията“, където са се ударили лек автомобил с прикачено ремарке и мотоциклет.

По първоначална информация и двамата шофьори са навлезли в кръстовището при червен сигнал на светофарната уредба. Лекият автомобил е предприел ляв завой, а мотористът се е движил направо.

При удара е пострадал шофьорът на мотора. Той е със счупена лопатка и е настанен в болница без опасност за живота.

На мястото на инцидента се извършва оглед.