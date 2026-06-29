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Властите в Кипър разследват смъртта на две деца от България
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Властите в Кипър разследват смъртта на две деца от България

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Изясняват се обстоятелствата около трагедията, която предизвика шок сред жителите на село Ксилофагу

властите кипър разследват смъртта две деца българия
Снимка: илюстративна
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Полицията в Кипър разследва смъртта на две момчета, на 8 и 10 години, в неделя вечерта в село в югоизточната част на страната, за които се съобщава, че са от България.

Води се разследване за изясняване на обстоятелствата около трагедията, която предизвика шок сред жителите на селото и потресе страната.

Двете деца са открити в паркирана заключена кола пред къщата на баща им в село Ксилофагу. Те са забелязани след 18:00 часа в неделя от съсед, който е уведомил властите.

Линейка и членове на полицията на британската военновъздушна база "Декелия", под чиято юрисдикция е селото, са се отзовали веднага, но в болницата е констатирана смъртта на момчетата.

Според информация братчетата са пристигнали наскоро от България, за да прекарат лятната ваканция с баща си, който живее в селото със съпругата си.

Говорител на британската база заяви, че се води интензивно разследване за причините за трагедията. Взимат се показания, за да се изяснят обстоятелствата, при които децата са се озовали в колата, но още няма официални съобщения.

Първоначалните данни сочат за възможността за задушаване заради високите температури, но се очакват съдебномедицински експертизи, за да се установят точните причини за смъртта.

Бащата и съпругата му са били на работа по време на трагедията. Те са арестувани по подозрение за предполагаема родителска небрежност.

#мъртви деца #български деца #Кипър

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