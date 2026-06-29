АПИ спира ремонтите по пътищата към черноморските курорти и към Гърция

По участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички, тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в съседна Гърция, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

За да не затруднява трафикът планираното за тази вечер от 20.00 ч. ограничаване на движението до 7.00 ч. утре сутрин за извършване на асфалтови работи на път I-9 - от края на град Обзор до Слънчев бряг (от 172-ри до 203-ти км), няма да бъде въведено. Ремонтните дейности ще бъдат извършени на по-късен етап, когато трафикът в района е по-слаб и няма да се затруднява пътуването на гражданите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници.