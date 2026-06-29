Край на ремонта на "Дунав мост" при Русе, пускат двупосочното движение

Двупосочното движение по ремонтираното пътно платно на "Дунав мост" при Русе ще бъде възстановено около 10:00 ч. на 30 юни. Това важи за всички видове превозни средства, като днес се очаква да приключат финалните дейности в последния затворен участък.

Работата по обекта ще продължи по долното строене – опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение, съобщават от АПИ. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи е през септември.

Ремонтът на 1,057 км от Дунав мост на българска територия започна на 10 юли 2024 г., като строителните дейности се извършваха на шест етапа. От въвеждането му в експлоатация преди 70 години – през 1954 г., досега основен ремонт не е извършван.