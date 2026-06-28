Христо Янев: Присъствието на Стефано Сенси кара всички да показват повече качества

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази задоволството си след победата с 3:2 над полския Одра Ополе в третата контрола на „червените“ по време на подготвителния лагер в Австрия.

Специалистът отчете добрия контрол върху играта през по-голямата част от двубоя и подчерта, че отборът постепенно започва да прилага в мачова обстановка елементите, върху които работи в тренировъчния процес.

"Стараха се много момчетата, имахме през по-голямата част контрол над играта. Противникът игра в нисък блок. Радвам се, че вкарахме три гола. Някои нови неща се получиха, други не, но съм доволен от всички“, коментира Янев.

Наставникът отдели внимание и на взаимодействието между нападателите Жоел Цварц и Йоанис Питас, които се разписаха във втората част.

"Радвам се, че Цварц и Питас се разбират. Пробваме различни варианти. Добре е, когато виждаме добро взаимодействие между новите в отбора. Тепърва ще се напасваме един към друг“, добави той.

Янев коментира и състоянието на Теодор Иванов, който пропусна проверката.

"Той има леко неразположение заради тежките тренировки. Не е нещо притеснително, просто му дадохме почивка днес“, обясни треньорът.

Специалистът не скри удовлетворението си и от първите впечатления, които оставя новото попълнение Стефано Сенси, направил неофициалния си дебют за ЦСКА.

"Всички знаем класата на Сенси. Виждам, че присъствието му на терена заразява всички да се стараят и да показват повече качества. Дано скоро натрупа по-добър игрови ритъм и да го виждаме повече на терена“, заяви Янев.

До първия официален мач на „армейците“ остават десет дни, а наставникът подчерта, че основната цел на контролите е отборът да пренесе наученото от тренировките в реална игрова среда.

„Понякога сме тежки и не изглеждаме така, както на феновете им се иска. Но всички, които работим, се стараем максимално“, завърши старши треньорът на ЦСКА.